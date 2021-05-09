فقدان فتاة في نهر جنة وادي نهر إبراهيم

سقطت، بعد ظهر اليوم، الفتاة نور.ح (17 عاماً)، في نهر جنة - وادي نهر إبراهيم، أثناء قيامها بالتنزه مع مجموعة من الأصدقاء، فجرفها منسوب النهر المرتفع.



وسارعت إلى المكان وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك، وباشرت عملية مسح واسعة وبحث على ضفاف النهر وداخله للعثور على الفتاة.