لبنان

فقدان فتاة في نهر جنة وادي نهر إبراهيم

Lebanon 24
09-05-2021 | 18:25
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سقطت، بعد ظهر اليوم، الفتاة نور.ح (17 عاماً)، في نهر جنة - وادي نهر إبراهيم، أثناء قيامها بالتنزه مع مجموعة من الأصدقاء، فجرفها منسوب النهر المرتفع.

وسارعت إلى المكان وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك، وباشرت عملية مسح واسعة وبحث على ضفاف النهر وداخله للعثور على الفتاة.
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