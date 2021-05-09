الجيش يوقف 5 أشخاص في قب الياس ويضبط أعتدة حربية

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 8/5/2021، أوقفت وحدة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة قب الياس- البقاع، المواطن (م.ا) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين وإصابته بجروح إثر خلاف على أفضلية مرور، وضبطت داخل منزله 9 مسدسات حربية، وبندقية حربية نوع م16، و7 بنادق صيد بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة الحربية، كما أوقفت كلا من: (ظ.ا)، (م.ا)، (ر.س) و(ح.ا) لإقدامهم على التهجم على عناصر الدورية أثناء تنفيذ عملية الدهم، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".