لبنان

الجيش يوقف 5 أشخاص في قب الياس ويضبط أعتدة حربية

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:28
A-
A+
Doc-P-821076-637561818092100978.jpg
Doc-P-821076-637561818092100978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 8/5/2021، أوقفت وحدة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة قب الياس- البقاع، المواطن (م.ا) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين وإصابته بجروح إثر خلاف على أفضلية مرور، وضبطت داخل منزله 9 مسدسات حربية، وبندقية حربية نوع م16، و7 بنادق صيد بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة الحربية، كما أوقفت كلا من: (ظ.ا)، (م.ا)، (ر.س) و(ح.ا) لإقدامهم على التهجم على عناصر الدورية أثناء تنفيذ عملية الدهم، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2021-05-09
13:11 | 2021-05-09
12:54 | 2021-05-09
12:47 | 2021-05-09
12:40 | 2021-05-09
12:37 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website