بين الإصابات والوفيات.. هذا ما سجله عداد "كورونا" في لبنان اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 570 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 532839 حالات.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 561 ضمن المقيمين و 9 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 7486، إذ تمّ تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".