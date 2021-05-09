لبنان

نواب كسروان الفتوح وجبيل: للسماح للمطاعم بالعمل خلال الاعياد

Lebanon 24
09-05-2021 | 12:40
A-
A+
Doc-P-821098-637561861156460825.jpg
Doc-P-821098-637561861156460825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه نواب كسروان الفتوح وجبيل: شامل روكز، فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش، روجيه عازار، سيمون أبي رميا، زياد حواط، مصطفى الحسيني، والنائب المستقيل نعمة افرام بنداء عاجل الى وزراء الداخلية والصحة والسياحة في حكومة تصريف الاعمال والى كل الجهات المعنية، مطالبين بإصدار إستثناء يسمح للمطاعم والمجمعات البحرية والمقاهي والمؤسسات السياحية التي تملك مساحات خارجية outdoor في كسروان الفتوح وجبيل بالعمل خلال فترة الأعياد والأيام التي تمت فيها الدعوة الى الاقفال، مع احترام الإجراءات الموصى بها للوقاية من كورونا.

واعتبر النواب أن "السماح بفتح المؤسسات المذكورة بمساحاتها الخارجية مع إلتزام الوقاية، لن يكون عاملاً مساعداً بتفشي الفيروس، بينما استمرار الإقفال بالشكل الموصى به يخلف وضعاً كارثياً على أصحاب هذه المؤسسات والعاملين فيها، خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة".

ولفت النواب الى أن "الوضع المعيشي ما عاد يحتمل وبات ينذر بكوارث تضاهي بخطورتها كورونا، وبالتالي على القرارات المتخذة من قبل المعنيين أن توالف بين حاجة الناس الى العمل وإتباع أساليب الوقاية، وبناء على ذلك يأتي هذا الاقتراح الذي يأخذ في الاعتبار مختلف التحديات والأخطار والأوضاع، بعيدا من عشوائية الفلتان المطلق أو الاقفال العام".

وأعلنوا أنهم "سيتابعون إتصالاتهم بغية الوصول الى حل سريع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-05-09
23:04 | 2021-05-09
23:13 | 2021-05-09
23:10 | 2021-05-09
23:07 | 2021-05-09
23:03 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website