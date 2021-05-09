نواب كسروان الفتوح وجبيل: للسماح للمطاعم بالعمل خلال الاعياد

توجه نواب كسروان الفتوح وجبيل: شامل روكز، فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش، روجيه عازار، سيمون أبي رميا، زياد حواط، مصطفى الحسيني، والنائب المستقيل نعمة افرام بنداء عاجل الى وزراء الداخلية والصحة والسياحة في حكومة تصريف الاعمال والى كل الجهات المعنية، مطالبين بإصدار إستثناء يسمح للمطاعم والمجمعات البحرية والمقاهي والمؤسسات السياحية التي تملك مساحات خارجية outdoor في كسروان الفتوح وجبيل بالعمل خلال فترة الأعياد والأيام التي تمت فيها الدعوة الى الاقفال، مع احترام الإجراءات الموصى بها للوقاية من كورونا.واعتبر النواب أن "السماح بفتح المؤسسات المذكورة بمساحاتها الخارجية مع إلتزام الوقاية، لن يكون عاملاً مساعداً بتفشي الفيروس، بينما استمرار الإقفال بالشكل الموصى به يخلف وضعاً كارثياً على أصحاب هذه المؤسسات والعاملين فيها، خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة".ولفت النواب الى أن "الوضع المعيشي ما عاد يحتمل وبات ينذر بكوارث تضاهي بخطورتها كورونا، وبالتالي على القرارات المتخذة من قبل المعنيين أن توالف بين حاجة الناس الى العمل وإتباع أساليب الوقاية، وبناء على ذلك يأتي هذا الاقتراح الذي يأخذ في الاعتبار مختلف التحديات والأخطار والأوضاع، بعيدا من عشوائية الفلتان المطلق أو الاقفال العام".وأعلنوا أنهم "سيتابعون إتصالاتهم بغية الوصول الى حل سريع".