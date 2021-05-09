لبنان

إخماد حريقين في شقرا ودوبية وفي بلدة محبيب

Lebanon 24
09-05-2021 | 12:54
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تمكن فوج الاطفاء في مركز الطوارئ التابع لاتحاد بلديات قضاء بنت جبيل من إخماد حريق شب في بلدة شقرا ودوبية (بركة نقية) وحريق آخر في بلدة محبيب ضمن اتحاد جبل عامل.
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