إخماد حريقين في شقرا ودوبية وفي بلدة محبيب

تمكن فوج الاطفاء في مركز الطوارئ التابع لاتحاد بلديات قضاء بنت جبيل من إخماد حريق شب في بلدة شقرا ودوبية (بركة نقية) وحريق آخر في بلدة محبيب ضمن اتحاد جبل عامل.

