لبنان

ماذا يجري في انطلياس؟

Lebanon 24
09-05-2021 | 13:11
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ينفذ اصحاب المطاعم في انطلياس احتجاجا امام مطاعمهم، رافضين قرار التعبئة العامة الذي يقضي باقفال المطاعم عند الساعة التاسعة والنصف مساء، ويؤكد المحتجون، ان مواعيد التعبئة العامة لا يتم الالتزام بها بطريقة متوازية في كل المناطق اللبنانية، كما يعبرون عن استغرابهم من غض النظر عن عدم التزام المطاعم في مناطق اخرى وتدقيق القوى الامنية بالتزام المطاعم  في انطلياس،

وفي السياق، يؤكد اصحاب المطاعم انهم سيفتحون ابوابهم ابتداء من الليلة حتى الساعة 12:30 من بعد منتصف الليل، طالبين من القوى الامنية أخذ الوضع الاقتصادي والازمة التي تمر بها المطاعم بعين الاعتبار.

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