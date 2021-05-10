لبنان

كيف أقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 03:51
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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