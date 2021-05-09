أختناق في حريق "سليم سلام"... اليكم التفاصيل (صور)

تمكنت عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت من إخماد الحريق في منطقة سليم سلام والذي شب نتيجة إشتعال خزان مازوت كان قد خزن على سطح مبنى فقيه بطريقة غير سليمة، ما نتج عنه حالتي إختناق واضرار مادية بالمبنى.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه "حوالى الساعة 20:35 من تاريخ 9-5-2021، تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن نشوب حريق كبير على أسطح إحد المباني في منطقة الضناوي. على الفور، توجهت فرقة من فوج اطفاء بيروت الى المكان وعند وصولها كانت النيران مندلعة بقوة في مولد كهربائي وخزانين للمازوت موضوعين على سطح مبنى فقيه السكني بلوك "A" المؤلف من احدى عشرة طبقة،

حيث عملت فرقة الانقاذ على اخلاء المبنى من السكان حفاظا على سلامتهم، بينما عمل رجال الاطفاء على مكافحة النيران والسيطرة عليها مانعين امتداها الى باقي ارجاء المبنى. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع اصابات، كما تم تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد الحريق".