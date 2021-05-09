لبنان

مسلسل الحرائق تابع... هذا ما حصل في "الكويخات"

Lebanon 24
09-05-2021 | 15:42
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تستمر الحرائق بالاشتعال في مناطق لبنانية مختلفة، فقد أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٩حريقاً شب في أعشاب في الكويخات-عكار.
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حريق

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