مسلسل الحرائق تابع... هذا ما حصل في "الكويخات"



تستمر الحرائق بالاشتعال في مناطق لبنانية مختلفة، فقد أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٩حريقاً شب في أعشاب في الكويخات-عكار.