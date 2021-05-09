لبنان

اشكال في طرابلس... والاسباب مجهولة

Lebanon 24
09-05-2021 | 22:50
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 وقع اشكال كبير بين عدد من الشبان، بجانب مطعم "ابو صبحي" في طرابلس تخلله تضارب بالايدي من دون معرفة الاسباب حتى اللحظة.
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