الدفاع المدني ينقذ طفلين... ماذا في التفاصيل؟

انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٠٩ طفلين علقا داخل شقة ذويهما التي تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في عين الجديدة-عاليه.وقد استعان العناصر بحبال الانقاذ للوصول الى الشقة والتمكن من تنفيذ المهمة.وبعد التأكد من انهما بصحة جيدة تم تسليمهما الى ذويهما.