حوار الطرشان

وصف صحفي فرنسي المحادثات التي أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بحوار الطرشان، لأن الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".