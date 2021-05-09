لبنان

حوار الطرشان

Lebanon 24
09-05-2021 | 17:03
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وصف صحفي فرنسي المحادثات التي أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بحوار الطرشان، لأن الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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