لبنان

مرحلة من الجمود

Lebanon 24
09-05-2021 | 17:08
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تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التي كانت تتم بينهما دائماً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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