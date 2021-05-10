الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار

أكدت مصادر الشيعي عبر "اللواء" أنه "ما زال امام الحريري فرصة أخيرة للتأليف تتمثل بالعودة إلى سياق التفاهمات الحكومية التي اتفق عليها منذ ما قبل تكليفه".



ووفقا للمصادر فإن "الحريري ما زال قادراً على تشكيل الحكومة بالتفاهم مع عون وفرضها على الجميع في الداخل والخارج"، لافتة الى ان "الانفراجات الاقليمية ربما تساعد على تامين الغطاء السياسي للحريري وحكومته.