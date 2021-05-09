لبنان

سعد لـ"الأنباء": السلطة الحاكمة تمارس السياسة بعقم غير مسبوق

Lebanon 24
09-05-2021 | 18:56
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب د. فادي سعد أن "كل مسؤول في لبنان، يتحلى ببذرة من المسؤولية الوطنية، ومطلع بالحد الأدنى على تفاصيل أسباب الأزمة ويتواصل ولو نادرا مع الشعب الموجوع والمقهور، لا ينتظر نتائج زيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وغيره من الديبلوماسيين الدوليين، ليتأكد ان لبنان متجه نحو الخراب الكامل والشامل، معتبرا انه ليس من قبيل لا الصدفة ولا البساطة، ان من كان يعد اللبنانيين بالمن والسلوى، ان يبشرهم بالذهاب الى جهنم، مع مفارقة غير بسيطة ولا بريئة، انه لا يحرك ساكنا لوقف هذا المسار الجهنمي".

ولفت سعد في تصريح لـ "الأنباء" إلى ان "السلطة الحاكمة تمارس السياسة بعقم غير مسبوق، وترفض سماع صوت الضمير والحق والمنطق، وكل من أطرافها، متمسك بكرسيه وموقعه وشعبوياته ومصالحه، مؤكدا بالتالي ان أخشى ما يخشاه كل عاقل وحكيم، هو ان نكون حاليا في طريق اللا عودة، وان يكون النظام في لبنان قد أصبح على المحك، أي ان نكون على موعد مع شيء آخر، ترسم خطوطه قوى الظلام وثقافة الانحلال والموت"، متسائلاُ: "عن أي حكومة وإصلاحات وحلول يتكلمون، في ظل أكثرية فاسقة غير معنية سوى بمصالحها الخاصة، وفي ظل وجود حزب يدعي ألوهية السلاح، ويتدخل بشؤون الدول، ويغطي الفساد والفاسدين وعصابات التهريب على المعابر، ويساهم مباشرة بنحر الاقتصاد وانهيار العملة".
المصدر: الانباء الكويتية
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