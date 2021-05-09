لبنان

ماكرون يردّ على خيبة لودريان بالتحضير لمؤتمر وطني لبناني في باريس

Lebanon 24
09-05-2021 | 19:05
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ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "ثمة معلومات وصلت الى بيروت، تشير الى اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة القيادات اللبنانية، الى عقد مؤتمر وطني في باريس، لمواجهة التردي الشامل للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، في ظل المنظومة السياسية والحزبية الحاكمة، ما يدفع باتجاه تكريس جبهة المعارضة الوطنية، التي أشار إلى ضرورتها لودريان، عبر لقاءاته مع أحزاب وتيارات وجماعات من خط المعارضة لسلطة تحالف التيار الحر - حزب الله، وضمن إطار التمهيد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة".
المصدر: الانباء الكويتية
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