لودريان متخوّف من الوضع في لبنان

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية النقاب عمّا دار في جانب من محادثات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، بحيث لفت الوزير الفرنسي إلى أن الوضع في لبنان بلغ مستويات شديدة الخطورة على جميع الأصعدة، وهذا ما يحمل الطبقة السياسية مسؤولية أساسية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه.