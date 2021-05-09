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رسائل سورية

Lebanon 24
09-05-2021 | 21:27
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يتمّ التحضير لمسيرات حاشدة للنازحين والعمال السوريين نحو السفارة السورية في بعبدا على غرار التحركات التي حصلت في العام 2014، لإيصال رسائل سياسية وديموغرافية.
المصدر: نداء الوطن
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