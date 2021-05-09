سلسلة اقتراحات قوانين لـ"التيار"

يتحضّر "التيار الوطني الحر" لتسجيل سلسلة من اقتراحات القوانين لدى الامانة العامة لمجلس النواب تستهدف تعديل عدد من القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة وتقلص دور النيابة العامة التمييزية.

