لبنان

سلسلة اقتراحات قوانين لـ"التيار"

Lebanon 24
09-05-2021 | 21:32
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يتحضّر "التيار الوطني الحر" لتسجيل سلسلة من اقتراحات القوانين لدى الامانة العامة لمجلس النواب تستهدف تعديل عدد من القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة وتقلص دور النيابة العامة التمييزية.
المصدر: نداء الوطن
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