لبنان

اجراءات للجمارك

Lebanon 24
09-05-2021 | 21:34
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تبين ان مديرية الجمارك قد عملت على الغاء مفاعيل القيود على تسليم المحروقات لبعض التجار المشتبه في تورطهم بتهريب المحروقات والتي فرضتها المديرية العامة للنفط.
المصدر: نداء الوطن
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المحروقات

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