"حكم طنّوس" يستنفر النقابة: ينعكس سلباً على سلامة المرضى

كتبت هديل فرفور في " الاخبار": رفضاً للقرار القضائي الصادر عن رئيس محكمة استئناف الجنح في بيروت القاضي طارق بيطار المتعلق بقضية الطفلة إيلا طنوس، تُنفّذ نقابة الأطباء في بيروت بدءاً من اليوم، إضراباً احتجاجياً وتحذيرياً لمدة أسبوع يتم التوقف فيه عن العمل باستثناء الحالات الطارئة أو تلك التي لا يمكن تأجيلها.

قرار النقابة جاء عقب «اجتماع طارئ» عقده مجلسها، أمس، معلناً تنفيذ اعتصام رمزي أمام قصر العدل ظهر اليوم. وقرر المجلس زيارة وزيرة العدل لإيجاد «حل قضائي وعادل» من أجل السعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائياً، مبقياً على جلساته مفتوحة لمتابعة القضية. وسبق اجتماع المجلس اجتماع عقده نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف مع رؤساء اللجان الطبية في المُستشفيات خلص إلى «الاستنكار الشديد لهذا الحكم الخاطئ والجائر الذي ينعكس سلباً على مُستقبل الطبيب ويُهدّد الأمن الصحي للمواطن».

وفيما رأت مصادر قانونية متابعة لملف القضية أن القرار يمثل انتزاعاً لحق المحاسبة وخطوة في تغيير نهج حماية الطبيب من شبهة الخطأ، معتبرةً أن «استنفار» الأطباء وتحركاتهم «الهستيرية» متوقعة لأنها تصب ضمن سياق حماية امتيازات الطبيب، اعتبرت النقابة أنه في حال وجود أخطاء طبية فإن الغرامة التي فرضها القضاء «مجحفة بحقّ من قاموا بكل ما بوسعهم لإنقاذ حياة الطفلة».