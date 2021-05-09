على أبواب الامتحانات.. كيف سيدفع طلاب "اللبنانية" ثمن الـ"كورات" للدرس؟

كتبت يارا سعد في "الأخبار": بعد تأجيل استمرّ أكثر من ثلاثة أشهر، أخيراً سيعود طلاب الجامعة اللبنانية إلى كلياتهم، لإجراء الامتحانات النهائيّة حضورياً. بين مواكبة المحاضرات «أونلاين»، والتحضّر لإجراء الامتحان وسط قلق من التقاط فيروس كورونا في القاعات، يجد عدد كبير من الطلّاب أنفسهم أمام السؤال الأهمّ: كيف سيدفعون ثمن الـ«كورات» والكتب والأوراق اللازمة للدرس؟
سابقاً، كان بعض أصحاب المكتبات يخجلون من طلب كلفة تصوير «ورقتين» من زبائنهم. «صوّرتُ 20 ورقة أرسلها الأستاذ مطبوعةً بـ 15 ألف ليرة. بعدها توقّفتُ عن تصوير الأوراق أو طباعتها بسبب غلائها»، تقول زهراء. فيما تشير ملاك إلى أنّ كلفة «كورات» الفصل الثالث وحده، من مكتبة الجامعة، بلغت 150 ألف ليرة، «أمّا كورات الفصل الرّابع فلم أعرف بعد كم سعرها». ويؤكد طلاب أن كلفة تصوير كل الأوراق والكتب التي يحتاجونها تصل إلى مليون ليرة!