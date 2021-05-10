هل تخطّط إسرائيل للحرب فعلاً؟

كتب جوني منير في"الجمهورية": تابعت واشنطن بكثير من التمعن الأحداث التي اندلعت في القدس. هي راقبت من دون شك التصعيد الذي وقف خلفه متشدّدون اسرائيليون، وأنّ الهدف خلق اضطرابات وفتح احتمالات التصعيد الى ذروتها، وهو ما يؤدي الى التشويش على التفاهم مع ايران، خصوصاً وانّ اسرائيل التي تعيش ازمة حكومة منذ اكثر من سنتين، ما ادّى الى اربع انتخابات متلاحقة، تعمل على الذهاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بذريعة تفادي انتخابات خامسة.

لكن في الواقع، فإنّ التاريخ يشير الى انّ الحكومات من هذا النوع، يدفع في نهاية الامر الى قرارات كبيرة وخطيرة.

في المقابل، كان لا بدّ للاميركيين من فك شيفرة القوى الفلسطينية المواجهة، وما اذا كان هنالك من يلاقي الاسرائيليين في التصعيد، بهدف ضرب احتمالات الاتفاق الاميركي - الايراني. وبمعنى أوضح، ماذا اذا كانت هنالك أجنحة معينة ترفض الاتفاق من اساسه مع الاميركيين.

ولأنّ الرئيس الاميركي يبدي خشيته من تصعيد الفريق المعارض لحصول الاتفاق بين واشنطن وطهران، أرسل ثلاثة وفود الى الشرق الاوسط، وحمّلهم رسالة واحدة: لعدم الإنجرار في أي خطوة تصعيدية في هذه المرحلة.

الوفد الأول ضمّ مستشار وزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط، اضافة الى منسق مجلس الامن القومي للشرق الاوسط. هذا الوفد جال على الامارات والاردن والسعودية ومصر.

ما الوفد الثاني فترأسه النائب في الحزب الديموقراطي كريس كونز، وهو المعروف بقربه من الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي كان قد ارسله كموفد رئاسي الى اثيوبيا في مهمة رسمية قبل اسابيع معدودة. وهذا الوفد زار الإمارات، حيث التقى في ابو ظبي ولي العهد الامير محمد بن زايد.

أما الوفد الثالث فكان برئاسة السيناتور الديموقراطي كريس مورفي، والذي زار الاردن وسلطنة عمان وقطر.

هذه الوفود الثلاثة حملت رسالة مشتركة واحدة وهي: نطلب منكم العمل على خفض مستويات التوتر في المنطقة. وأعربت هذه الوفود عن ترحيبها باللقاء السعودي - الايراني، والذي حصل بوساطة عراقية، وانّ هنالك سعياً لتحقيق وقف اطلاق النار في اليمن. كما انّهم شجعوا الاتصالات القائمة لبدء محادثات جدّية بين مصر وقطر.

وكرّرت هذه الوفود مطلبها بإبقاء درجة الحرارة منخفضة في الشرق الاوسط السريع الاشتعال.

في ظلّ هذه الاجواء، زار وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بيروت. وفي الواقع، بدت الزيارة باهتة لناحية عناوينها المتعلقة بالازمة الخطيرة التي يمرّ فيها لبنان.

معنى هذه الزيارة يصبح مفهوماً أكثر اذا ما جرى ربطها بالصراع الاقليمي الحاصل. ذلك أنّ لودريان، الذي استبق زيارته الى لبنان بلقاء مع وزير الخارجية الاميركية، أدرج زيارته في اطار محاذرة اي تصعيد، والعمل على إبقاء درجة الحرارة منخفضة. ومرفقاً ذلك برسالة اخرى بأنّ فرنسا موجودة في لبنان وانّها معنية بهذه الساحة الآن ومستقبلاً.

تبقى ملاحظة اخيرة للرسائل العديدة التي اطلقها امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، والذي تمّسك بإلقاء كلمته رغم وضعه الصحي الذي شرحه، ولو أنّه يدرك انّه سيكون محط تأويل من اخصامه واعدائه، ما يعني انّ رسائله لم تكن تحتمل التأجيل.

رسالته الاقوى كانت باتجاه اسرائيل، والاستعداد لأي مفاجأة عسكرية قد تُقدم عليها اسرائيل بالخديعة، وهي المتعطشة لإشعال فتيل الحرب لضرب الاتفاق الاميركي - الايراني.

ورسالة اخرى جاءت هادئة، لا بل ايجابية، حيال مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. والرسالتان تلتقيان في هدف واحد