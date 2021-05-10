لودريان يلّوح بورقة اليونيفيل وهذا ما سيبلغه الى الاتحاد الاوروبي

افاد مصدر ديبلوماسي غربي "ان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده إلكترونياً في الساعات المقبلة، سيشهد مطالعة بارزة لوزير خارجية فرنسا جان لوي لودريان يشرح فيها نتائج زيارته للبنان، طالبا "دعم دول الاتحاد الاقتراحات الفرنسية لتزخيم العقوبات ضد معرقلي تشكيل الحكومة والمتهمين بالفساد في لبنان".

اضاف المصدر "ان لودريان سيطرح مجددا اطار آلية العقوبات التي ‏أعلنت فرنسا المباشرة بها ضد شخصيات لبنانية لمنعها من دخول ‏الأراضي الفرنسية وتجميد أرصدتها في المصارف الفرنسية".

ولفت المصدر الى "ان لودريان شدد خلال زيارته للبنان على وجوب اتخاذ كل الخطوات الضرورية للحفاظ على الاستقرار، وابلغ المعنيين ان هذه الخطوات اساسية ايضا لتثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية."

ولفت المصدر "الى ان التجديد لقوات اليونيفيل في شهر آب المقبل سيشهد بالتأكيد نقاشا كبيرا بين الدول المعنية، وسيكون الموقف الفرنسي محوريا في هذه النقاشات خصوصا وان باريس كانت في العادة، تأخذ على عاتقها موضوع التجديد لـ"اليونيفيل" وتجري إتصالات دولية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الفاعلة من أجل الحفاظ على الوضع القائم في الجنوب، من خلال الحفاظ على مهمة اليونيفيل".