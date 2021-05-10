لبنان

استنفار "حزب الله" كبير في لبنان وسوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2021 | 08:15
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أفادت مصادر مطلعة ان حزب الله رفع  اخيرا مستوى جهوزته بشكل عام، ووصلت في بعض القطاعات الى نسبة مئة في المئة.

 

وفي التفاصيل ان الحزب اوصل نسبة استنفاره الى مئة في المئة في الوحدات الصاروخية ووحدات البرية الهجومية التي تتمركز عند الحدود الجنوبية اللبنانية. كما بدأ استنفارا موازيا لكل قواته في سوريا، بالتوازي مع استنفار الحرس الثوري الايراني.

 

واكدت المصادر ان جزءا من الاستنفار كان ظاهرا وغير مخفي وذلك في اطار الحرب الاعلامية مع اسرائيل، اذ يعمد الحزب الى اظهار بعض امكاناته لردع اسرائيل قبل القيامها بأي خطوة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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