جبران غاضب

تقول مصادر مطّلعة إنّ رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، غاضب جدا من قرار المجلس الدستوري الأخير بتجميد قانون منح مؤسسة "كهرباء لبنان" سلفة خزينة، وذلك بعد الطعن الذي كان تقدّم به تكتّل "الجمهورية القوية" أمام المجلس.وتقول المصادر إن باسيل لم يستطع تصديق ما حدث وقد صبّ جام غضبه على "القوات اللبنانية" التي يعتبرها أنّها تنتظره "ع المفرق" لتقوم بالمزايدة عليه في الشارع المسيحي.