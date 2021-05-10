لبنان

مستشفى "أوتيل ديو" : التوقف عن استقبال المرضى إلا الحالات الطارئة ومرضى العلاج الكيميائي

Lebanon 24
10-05-2021 | 02:25
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صدر عن "مستشفى أوتيل ديو" البيان الآتي: "التزاماً بقرار نقابة الأطباء وتضامنا مع المراكز الطبية التي شملها قرار محكمة الاستئناف في بيروت، يعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" عن التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي".
 
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