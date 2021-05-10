لبنان

زحمة صباحية على المحطات للتزوّد بالوقود

Lebanon 24
10-05-2021 | 10:08
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تشهد محطات البنزين في مدينة صيدا، زحمة منذ الصباح الباكر، إذ اصطفت أرتال السيارات امامها للتزود بالوقود، بعدما سجل أمس شحّ في المحطات، ما أدى الى اقفالها ورفع خراطيمها.

ومنذ الصباح، زودت الشركات معظم المحطات بالوقود في صيدا وجوارها لتأمين حاجة زبائنها.

 

مرجعيون

وفي قضاء مرجعيون، اصطفت أرتال السيارات منذ الصباح على محطات المحروقات في بلدات مرجعيون، للتزود بالوقود، إذ لا يزودها أصحاب المحطات سوى بكمية محدودة لا تتعدى الـ 30 ألف ليرة، بينما رفعت محطات اخرى خراطيمها وامتنعت عن تزويد السيارات بمادة البنزين.

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