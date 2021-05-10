مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: إعفاء من غرامات وإمكان تقسيط بدل اشتراك 2021

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2021 اعتبارا من تاريخ 11/1/2021، ودعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم إلى الجباة المختصين، أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الاموال OMT أو عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت".وأشارت إلى أنه "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى اصدار القرارات التالية:1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.- (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).6- أصبحت إمكانية تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 على دفعتين:الاولى: قبل 31 تموزالثانية: قبل نهاية عام 2021.