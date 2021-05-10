الكتل الحارة تنحسر.. كيف سيكون طقس آخر أيام رمضان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من هذا النهار.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.





الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية ، ودون تعديل في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 18 الى 19 درجة، في الداخل من 15 الى 26 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول بعد الظهر الى شمالية ، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25و 65%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.