لبنان

وزني إستقبل وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

Lebanon 24
10-05-2021 | 04:55
A-
A+
Doc-P-821283-637562446553522634.jpeg
Doc-P-821283-637562446553522634.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية برئاسة المدير العام ناصيف سقلاوي الذي أطلع وزني على نتائج ميزانية الريجي لعام 2020.

وقال سقلاوي أن إدارة الريجي مرّت بظروف صعبة ناتجة عن الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا وتم تخفيض سعر مبيع المصنوعات التبغية باحتساب الدولار بنصف سعره من أجل عدم زيادة الأسعار على المستهلك، كما تم زيادة سعر شراء التبغ من المزارعين بنسبة 50%

وشكر سقلاوي الوزير وزني على دعمه الدائم لإدارة حصر التبغ والتنباك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-05-10
07:57 | 2021-05-10
07:55 | 2021-05-10
07:48 | 2021-05-10
07:44 | 2021-05-10
07:43 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website