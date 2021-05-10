وزني إستقبل وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية برئاسة المدير العام ناصيف سقلاوي الذي أطلع وزني على نتائج ميزانية الريجي لعام 2020.وقال سقلاوي أن إدارة الريجي مرّت بظروف صعبة ناتجة عن الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا وتم تخفيض سعر مبيع المصنوعات التبغية باحتساب الدولار بنصف سعره من أجل عدم زيادة الأسعار على المستهلك، كما تم زيادة سعر شراء التبغ من المزارعين بنسبة 50%وشكر سقلاوي الوزير وزني على دعمه الدائم لإدارة حصر التبغ والتنباك.