لبنان

وهبه استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت

Lebanon 24
10-05-2021 | 05:04
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه،رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت كريستوف مارتن في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان.
 الوزير وهبه الذي تمنى لمارتن النجاح والتوفيق في مركزه الجديد، أشاد  بالدور الذي يقوم به الصليب الأحمر الدولي في لبنان والمساعدات الانسانية التي يقدّمها دون تمييز.
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