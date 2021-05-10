لبنان

جامعة القديس يوسف وجمعية حقوق المكلفين أطلقتا أول برنامج تعليمي عن مكافحة الفساد

Lebanon 24
10-05-2021 | 05:33
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أطلقت جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين برنامجا تعليميا مخصصا لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، في إطار حملة "ضد الفساد". وأعلنت الجامعة في بيان اليوم، أن "هذا البرنامج المتوفر باللغة الإنكليزية وقريبا باللغة العربية هو الأول من نوعه في لبنان وهو متاح مجانا على موقع "ضد الفساد" (https://www.dodelfasad.com/en/actmember/register )".

ولفتت الى أن "البرنامج يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل والموظفين على فهم الفساد في قطاع العمل بشكل أفضل وعلى تحديده وتجنبه وعلى معالجة فعل الفساد بشكل مناسب في حال مواجهته".

وقالت: "عند استكمال هذا البرنامج، سيتمكن الموظفون من: فهم مختلف المفاهيم المتعلقة بالفساد، معرفة السلوكيات المنافية للأخلاق التي يعاقب عليها القانون
" تحديد بعض المجالات المعرضة للفساد، التمتع بالقدرة على منع حالات الفساد التي تسجل في محيطهم وتحديدها ومحاربتها، اكتساب الاستجابة المناسبة للتعامل مع حالات الفساد أو المشتبه بها في الشركة وفهم الوضع الحالي في لبنان بشكل أفضل (القوانين السارية، الخ.)

وسيتعين على الموظفين الذين استكملوا البرنامج أن يخضعوا لثلاثة اختبارات تسمح لهم بالحصول على شهادة إتمام. وستتم أيضا دعوتهم إلى توقيع الإعلان المواطني لمكافحة الفساد. ويتمثل الهدف النهائي لهذا المشروع في خلق حركة مناهضة للفساد، وفي خلق ظروف سوق عادلة ومتساوية لجميع الجهات المعنية، وفي القضاء على إغراءات الفساد داخل الشركات العاملة في السوق اللبناني".

وختمت الجامعة: "إن هذه الحملة هي جزء من مشروع ACT (مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية) المنفذ من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "Expertise France" والممول من الاتحاد الأوروبي".
 
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