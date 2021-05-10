لبنان

عون عرض الاوضاع وحاجات منطقة المتن مع معلوف

Lebanon 24
10-05-2021 | 05:45
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب ادي معلوف وعرض معه الاوضاع العامة، وحاجات منطقة المتن، ومعاناة القطاع السياحي لاسيما المطاعم والمؤسسات الفندقية.

 

وأوضح معلوف ان الرئيس عون يولي اهتماماً خاصاً لمعالجة التداعيات الاجتماعية والحياتية للاجراءات المتخذة في ظل حال التعبئة المعلنة، لاسيما لجهة التخفيف من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين.

تهنئة بيوم اوروبا
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال ورئيسة اللجنة الاوروبية السيدة ارسولا فون ديرلين، مهنئاً بـ"يوم اوروبا" ومنوهاً بالعلاقات التي تجمع لبنان بالاتحاد الاوروبي خصوصاً، والدول الاوروبية عموماً وبضرورة تفعيلها في المجالات كافة.

 

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