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لبنان
البطريرك الراعي مستقبلا سلام: لضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة للحد من الانهيار
Lebanon 24
10-05-2021
|
06:07
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استقبل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الاثنين 10 أيار 2021 في الصراح البطريركي في بكركي رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام وعرض معه للأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وكان توافق على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة للحد من الانهيار الحاصل في لبنان.
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