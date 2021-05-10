لبنان

خطار إستقبل وفدا من تكتل الجمهورية القوية

Lebanon 24
10-05-2021 | 06:47
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قام وفد من تكتل "الجمهورية القوية" ضمّ كلاً من النواب: بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، آدي ابي اللمع وعماد واكيم بزيارة مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه حيث جرى التداول في شؤون الدفاع المدني. 
وقد تباحث المجتمعون في سبل دعم هذه الإدارة وتأمين الاحتياجات الضرورية لها لمواجهة المرحلة الدقيقة التي تمر بها، لا سيّما للبقاء على جهوزية تامة مع انطلاق موسم الحرائق.
 
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