لبنان

القاضية جدايل بحثت مع أبو شرف أهداف إضراب الأطباء

Lebanon 24
10-05-2021 | 07:44
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إلتقت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل ظهر اليوم في مكتبها بالوزارة نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ورئيس الدائرة القانونية في نقابة الأطباء القاضي الرئيس غالب غانم حيث جرى التباحث في موضوع وأهداف الإضراب التحذيري الذي بدأ الإطباء بتنفيذه اليوم، وذلك إحتجاجاً على حكم الإستئناف الذي أصدره القاضي طارق البيطار في ملف الطفلة إيللا طنوس التي بُترت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي.

كما جرى التأكيد خلال الإجتماع على أن الإضراب المعلن لن يؤثر على معالجة الحالات الطارئة من قبل الجهاز الطبي في المستشفيات، إضافة الى حرص النقابة على مراعاة التوازن بين مصلحة الأطباء من جهة ومصلحة المرضى من جهة أخرى من خلال الأحكام القضائية، في حال قيام نزاع كما هي الحال في قضية الطفلة إيللا طنوس.

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