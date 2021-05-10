نقابة أصحاب المستشفيات: التوقف عن استقبال المرضى بدءا من اليوم ولغاية هذا التاريخ

صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، البيان الاتي:اعتراضا على الحكم الصادر في قضية الطفلة ايللا طنوس، تعلن نقابة أصحاب المستشفيات التوقف عن استقبال المرضى في جميع المستشفيات الخاصة في مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي وذلك بدءا من اليوم ولغاية السبت في 15 ايار 2021.