لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات: التوقف عن استقبال المرضى بدءا من اليوم ولغاية هذا التاريخ

Lebanon 24
10-05-2021 | 07:48
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صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، البيان الاتي:

اعتراضا على الحكم الصادر في قضية الطفلة ايللا طنوس، تعلن نقابة أصحاب المستشفيات التوقف عن استقبال المرضى في جميع المستشفيات الخاصة في مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي وذلك بدءا من اليوم ولغاية السبت في 15 ايار 2021.
 
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