عويدات حفظ شكوى ضد قاضٍ بتهمة التزوير وإستغلال السلطة

قرر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي جان فهد على خلفية إخبار مقدم من المحامي غسان مقوم، موضوعه مخالفات وإستغلال السلطة وتسهيل الإستيلاء على مال الغير من خلال حل وتصفية وقف دير مار يوسف الحرف الخيري في منطقة درعون- حريصا، وبيعها بشكل مخالف للقانون من خلال المحكمة الخاصة للأوقاف الذرية التي يرأسها القاضي فهد.

وعلل عويدات قرار الحفظ لعدم وجود ما يبرر مباشرة أي تحقيق قضائي بشأنه، إذ لم تبيّن، فيما خص التزوير، أن عضو المحكمة الخاصة للأوقاف قد أنكر التوقيع الذي يدلي به مقدم الإخبار أنه مزور، ناهيك عن أن الإخبار لا يتضمن ما يشير الى وجود شطب أو زيادة أو إضافة أو تصحيح في متن الأحكام الصادرة عنها، كما أنه لم يتبيّن من مجمل ما هو وارد في الإخبار أن أموال الأوقاف تدخل في حسابات أي قاضٍ في المحكمة المذكورة.