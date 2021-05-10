لبنان

جنبلاط: مشروع تهويد القدس يزداد عنفا والغريب صمت العرب

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:18
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏يبدو ان صفقة القرن او الولايات الابراهيمية تزداد عنفا وشراسة في كل يوم في مشروع تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس الحرم الشريف واستباحته .والغريب صمت بعض الاحزاب العربية في الكنيست وصمت العرب أجمعين وكأن ارض فلسطين أصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى".

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