جنبلاط: مشروع تهويد القدس يزداد عنفا والغريب صمت العرب

يبدو ان صفقة القرن او الولايات الابراهيمية تزداد عنفا وشراسة في كل يوم في مشروع تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس الحرم الشريف واستباحته .والغريب صمت بعض الاحزاب العربية في الكنيست وصمت العرب اجمعين وكأن ارض فلسطين اصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى #القدس pic.twitter.com/43wCxDeY5l
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 10, 2021
يبدو ان صفقة القرن او الولايات الابراهيمية تزداد عنفا وشراسة في كل يوم في مشروع تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس الحرم الشريف واستباحته .والغريب صمت بعض الاحزاب العربية في الكنيست وصمت العرب اجمعين وكأن ارض فلسطين اصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى #القدس pic.twitter.com/43wCxDeY5l