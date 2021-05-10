لبنان

الجيش: توقيف مرتكبي جريمة قتل في محلة بيت جعفر

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:04
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من العريف (م.خ.ك) والجندي (أ.ك) والمواطن (م.أ.ك) لتورّطهم مع آخرين بقتل الجندي (إ.ج) والمواطن (ش.ج) بتاريخ 5/1/2021 في محلّة بيت جعفر (النعناعة)، وذلك أثناء محاولة المغدوريْن منعهم من سرقة محول وأسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.

وقد اعترف الموقوفون أثناء التحقيق بتفاصيل الجريمة التي أعقبت 12 عملية سرقة في جرود فنيدق – الهرمل، بحيث تمّ بيع المسروقات وتقاسم ثمنها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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