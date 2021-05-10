بين الثلاثاء والاربعاء دعوات لإلتماس هلال شوال.. وفلكياً هذا أول ايام عيد الفطر

دعت الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ببيان، "المؤمنين إلى استهلال شهر شوال، لهذا العام غروب يوم الاربعاء الموافق 12 ايار الجاري.



وجاء في البيان: "على كل من يشاهد هلال شهر شوال المبارك في لبنان والخارج الافادة بشهادته من خلال الاتصال بالمجلس على الأرقام التالية:



456701/01 - 456702/01 - 456703/01 - 456704/01نسأل الله عز وجل ان يتقبل صيام الصائمين ويعيده بالخير والبركة على المسلمين واللبنانيين ويدفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء".

دار الفتوى

وكانت دار الفتوى أصدرت في وقت سابق بياناً دعت فيه الى التماس هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 11 أيار الحالي 2021 م.

مكتب السيد فضل الله

سبق ذلك، إعلان المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان أن يوم الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر.



و جاء في بيان صدر الاسبوع المنصرم أن يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم.