لبنان

بين الثلاثاء والاربعاء دعوات لإلتماس هلال شوال.. وفلكياً هذا أول ايام عيد الفطر

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:54
A-
A+
Doc-P-821353-637562589016882777.jpg
Doc-P-821353-637562589016882777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعت الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ببيان، "المؤمنين إلى استهلال شهر شوال، لهذا العام غروب يوم الاربعاء الموافق 12 ايار الجاري.

وجاء في البيان: "على كل من يشاهد هلال شهر شوال المبارك في لبنان والخارج الافادة بشهادته من خلال الاتصال بالمجلس على الأرقام التالية:


456701/01 - 456702/01 - 456703/01 - 456704/01

نسأل الله عز وجل ان يتقبل صيام الصائمين ويعيده بالخير والبركة على المسلمين واللبنانيين ويدفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء".

دار الفتوى 

وكانت دار الفتوى أصدرت في وقت سابق بياناً دعت فيه الى التماس هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 11 أيار الحالي 2021 م.

مكتب السيد فضل الله 

سبق ذلك، إعلان المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان أن يوم الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر.


و جاء في بيان صدر الاسبوع المنصرم أن يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:02 | 2021-05-10
18:46 | 2021-05-10
18:34 | 2021-05-10
17:51 | 2021-05-10
17:41 | 2021-05-10
17:36 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website