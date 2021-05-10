لبنان

معوض في دير سيدة اللويزة لتهنئة الأب العام بيار نجم

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:05
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زار رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض دير سيدة اللويزة يرافقه مستشاره المحامي ادوار طيون ومسؤول القطاع التربوي في الحركة طوني العم في زوق مصبح حيث قدّم التهنئة لقدس الأب العام بيار نجم بمناسبة تعيينه من قبل قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس رئيسا عاما للرهبانية المارونية المريمية.
وكانت فرصة لمناقشة الوضع العام خاصة المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع التربوي بشكل عام، والمؤسسات التربوية والمدارس الكاثوليكية في لبنان بشكل خاص.
 
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