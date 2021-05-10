الحريري استقبل السفير البلغاري

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" السفير البلغاري بويان بيليف، في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب والسيد احمد علم الدين، وتناول الحديث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.