لبنان

وفاة فتى في صور سقوطا من منزله في الطابق الثاني

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:16
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توفي الفتى عماد م. الحاج اثر سقوطه من الطابق الثاني لمنزل ذويه في منطقة الحوش شارع الامام الصدر، شرق مدينة صور.

وكانت سيارة تابعة لجمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" حضرت على الفور، ونقلته الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، إلا انه ما لبث أن فارق الحياة.

وحضرت القوى الأمنية المختصة وفتحت تحقيقا بالحادث.
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