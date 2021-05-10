لبنان

وزارة الاعلام دعت الى حوار افتراضي غدا

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:50
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دعت وزارة الإعلام، الإعلاميين وطلاب الإعلام الى حوار افتراضي بعنوان "كيفية استعادة لبنان مركزه الريادي في حرية الرأي والتعبير"، برعاية وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ومشاركة المراسل الدولي الأميركي في CNN جيم كلانسي، غدا الثلثاء، من الخامسة حتى السادسة والنصف مساء.

كما دعت الراغبين في المشاركة الى إرسال بريدهم الإلكتروني على العنوان التالي لوزارة الإعلام info@ministryinfo.gov.lb
 
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