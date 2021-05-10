لبنان

حسن تابع تطوير آلية عمل الـ1214 لتحديد سقف زمني بخمس دقائق للمكالمة

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:55
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تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن سبل تطوير آلية عمل الخط الساخن 1214 المخصص للقاح في اجتماع عقده مع دائرة الصحة الإلكترونية في وزارة الصحة العامة وفريق من جمعية "عمال" المشغلة للخط؛ واطلع في خلاله على عرض تقني بين أن فريق العمل المؤلف من أربعة وخمسين شخصا يستقبل يوميا حوالى ألفي إتصال، فيما يصل عدد الإتصالات غير المستجابة إلى أربعمائة.

وشدد الوزير حسن على "تحديد سقف زمني للمكالمة بخمس دقائق، ما يتيح تلبية كل الإتصالات وتقصير فترة الانتظار"، كما دعا إلى تدريب فريق العمل على سرعة تقديم المعلومات المطلوبة.

وتم الاتفاق على تخصيص الرقم 01832700 لدعم تسجيل المواطنين على المنصة الرسمية للقاح، على أن يقدم الـ1214 الدعم للتسجيل كما لاستفسارات المواطنين كافة المتعلقة باللقاح وطلبات الموافقات الإستثنائية.

والجدير ذكره، أن وزير الصحة العامة الدكتور حسن كان قد كلف اللجنة الصحية المركزية التعاون مع مصلحة الطب الوقائي لدراسة مجمل طلبات الموافقات الإستثنائية والتي بلغ عددها ستة عشر ألف طلب بهدف تسريع البت بها، بشرط أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة وغير مجتزأة.

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