المجذوب صادق على إعفاء معلمي الخاص من رسم الإشتراك بالدورات التدريبية للمركز التربوي

صادق وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، على القرار الذي أصدره رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، حول تعليق العمل موقتاً بالقرار رقم 2380/2019 تاريخ 31/12/2019 الذي كان يحدد رسم اشتراك رمزي في الدورات التدريبية لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص.وسيعفي القرار الجديد أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص من تسديد رسم الإشتراك في الدورات التدريبية التي ينفذها المركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2020-2021.