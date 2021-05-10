جنبلاط مضيّع

لكثرة الحديث هذه الأيام عن الأضاحي السياسية يبدو ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قد ضيع بين عيدي الفطر السعيد وبين الأضحى المبارك.

ففي تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قال جنبلاط :"ارض فلسطين اصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى"، فهل اختلطت الامور على سيد المختارة لدرجة انه لم يميز بين عيد الاضحى وعيد الفطر السعيد؟

يبدو ان صفقة القرن او الولايات الابراهيمية تزداد عنفا وشراسة في كل يوم في مشروع تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس الحرم الشريف واستباحته .والغريب صمت بعض الاحزاب العربية في الكنيست وصمت العرب اجمعين وكأن ارض فلسطين اصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى #القدس pic.twitter.com/43wCxDeY5l