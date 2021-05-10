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لبنان
مستشفى حمود في صيدا يعلن توقفه عن العمل
Lebanon 24
10-05-2021
|
10:32
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بيان صادر عن مستشفى حمود الجامعي،
إلتزاما ً بقرار نقابة أطباء لبنان، يعلن مستشفى حمود الجامعي عن التوقف عن استقبال المرضى نظرًا للحكم الذي صدر مؤخراً من محكمة الاستئناف في بيروت ضد د. رنا شرارة. بحيث تجمع الأطباء في قاعة الاستقبال عند الساعة ١٢ ظهراً واعربوا عن تضامنهم.
لكن المستشفى ستواصل استقبال وعلاج مرضى الحالات الطارئة وقسم الطوارئ.
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